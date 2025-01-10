Girlevik Şelalesi buz tuttu! 2 metrelik sarkıtlar oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Girlevik Şelalesi buz tuttu! 2 metrelik sarkıtlar oluştu

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle, şelalede 2 metreyi bulan buz sarkıtları görenleri hayrete düşürdü.

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KARTPOSTAL GİBİ GÖRÜNTÜLER

Erzincan şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Çağlayan Beldesi'nde yer alan Girlevik Şelalesi, kışın etkisiyle büyüleyici bir görüntü sergiledi. Buz tutan şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Çağlayan’ı gezmeye gelen vatandaşlar, kış mevsiminin etkisiyle ortaya çıkan bu muazzam manzarayı hayranlıkla izledi ve fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

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Girlevik Şelalesi buz tuttu! 2 metrelik sarkıtlar oluştu
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