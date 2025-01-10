Girlevik Şelalesi buz tuttu! 2 metrelik sarkıtlar oluştu

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle, şelalede 2 metreyi bulan buz sarkıtları görenleri hayrete düşürdü.
KARTPOSTAL GİBİ GÖRÜNTÜLER
Erzincan şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Çağlayan Beldesi'nde yer alan Girlevik Şelalesi, kışın etkisiyle büyüleyici bir görüntü sergiledi. Buz tutan şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ YOĞUN OLDU
Çağlayan’ı gezmeye gelen vatandaşlar, kış mevsiminin etkisiyle ortaya çıkan bu muazzam manzarayı hayranlıkla izledi ve fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.