Gisdol: Matematik hocası değilim!

Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son dönemdeki performansından memnuniyetini dile getirdi.

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri’ndeki basın toplantısında, 17 Mart Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin’de yapılacak Süper Lig 30. hafta maçı hakkında görüşlerini paylaştı.

Deplasman galibiyetlerinin azlığına rağmen, takım oyunundan ve gösterilen performanstan duyduğu memnuniyeti vurguladı. “İç saha veya deplasman fark etmeksizin, sergilediğimiz oyun kalitesinden memnunum. Deplasmanda arzu ettiğimiz sonuçları elde edemesek de, oyun anlamında bir eksiklik görmüyorum; sadece goller kaçıyor,” dedi.

Gisdol, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarının sürdüğünü ve uzun bir aradan sonra tam kadro antrenman yapmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. “En iyi kadromuzla çıkacağımız bu maç için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Bu süreci de çok iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Hatay'a karşı en diri şekilde çıkmak için bu önemli." ifadesini kullandı.

Bu arada toplantının ardından bir gazeteci Gisdol'e, "Lig sonunda Samsunspor kaç puan toplar" diye sordu.

Markus Gisdol de gazeteciye; "Ben bir matematik hocası değilim, Samsunspor’un hocasıyım" diye cevap verdi.

