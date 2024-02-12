Gisdol'den Moryke Fofana açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Gisdol'den Moryke Fofana açıklaması
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Antalya galibiyeti nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasını Antalyaspor galibiyetiyle kapayan Samsunspor, ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan aldı. Karadeniz ekibinin teknik patronu Markus Gisdol, düzenlenen basın toplantısında, takımın oyunundan memnun olduğunu dile getirdi.

Gisdol, "Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Antalyaspor çok güçlü bir rakip. Ofansif anlamda çözümler üretmede sıkıntılar yaşadık. Yediğimiz golün ofsayt olması bizi mutlu etti. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Alman çalıştırıcı, bir ara takımdan ayrılması gündeme gelen, bugünkü maçın kadrosuna alınmayan Moryke Fofana'nın yorgun olduğunu belirterek, "Önceden de bir sakatlığı vardı. Onu dinlendirmek istedim. Yeni gelen oyuncularımız da takıma çok iyi bir şekilde yardım ettiler. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bugün de inanılmazdı" ifadesini kullandı.

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