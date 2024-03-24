Gişeleri tutturamayınca beton bankete çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Kazaya şahit olanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerene gelen ekipler tarafından otomobilden çıkartılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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