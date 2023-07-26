Giyim devi tatil için Türkiye’de. Yatıyla Fethiye’de geziyor

Patronlardünyası'nda yer alan habere göre, dünyanın önde gelen giyim markaları Zara ve Bershka'nın sahibi İspanyol iş insanı Amancio Ortega, tatil için Fethiye Koyu'nu tercih etti.



KİŞİSEL SERVETİ 77 MİLYAR DOLAR



77 milyar dolarlık kişisel servete sahip Amancio Ortega'nın yatı Drizzle Fethiye Körfezi'nde turluyor. Drizzle, Fethiye Koyu içinde; Akvaryum Koyu, Kızıl Adası, Katrancı Adası, Günlükü Koyu, Tersane ve Domuz adası gibi yerlere uğradı. Amancio Ortega'ya kızı ve diğer aile üyelerinin de eşlik ettiği tahmin ediliyor.



FETHİYE KOYLARINI TERCİH ETTİ

Ortega, 67 metre uzunluğundaki yatında, 10 misafir 18 mürettebat ağırlayabiliyor. 2012 yılında inşaa edilen yat, 16 knot azami hıza ulaşabiliyor. Yata 80 milyon dolar değer biçiliyor. Ortega yatını önceki yıllarda yeni bir yat yaptıracağı için satışa çıkardı. Drizzle henüz satılmadı.



GİYİM DÜNYASININ EN BÜYÜK MARKALARININ SAHİBİ

87 yaşındaki Amancio Ortega, şirketin Inditex'i kızı Martha Ortega'nın yönetimine bıraktı. Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe, Inditex'in sahip olduğu markaları arasında yer alıyor.