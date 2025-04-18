Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

Van'da giyim mağazasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaçan şahıslar için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Van İpekyolu ilçesi Ferit Melen Caddesi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu öne sürülen kişiler arasında tartıma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan mağazanın önüne güvenlik şeridi çekildi, bölgeye de olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

Giyim mağazasında dehşet! 1 ölü, 4 yaralı

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