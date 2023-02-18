Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso depremzedeler için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler asrın felaketi olarak nitelendirilen felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kimi yardım kolisi hazırlıyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi de depremzedelere moral ziyaretinde bulunuyorlar.

HALUK LEVENT PAYLAŞTI

Destek veren ünlüler arasında Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso da yerini aldı. AHBAP’ın Hatay’daki yardım çalışmalarına katılan ünlü isimler depremzedelere, yemek dağıttılar.

O anlar Haluk Levent'in Twitter hesabından paylaşıldı.

