18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso depremzedeler için harekete geçti

Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso depremzedeler için harekete geçti

Oyuncular Gizem Karaca ve Hazal Subaşı ile şarkıcı Melek Mosso, Hatay’da depremzedelere yemek dağıttı. 

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 18:24
Takip Et

Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso'dan örenk davranış! Depremzedelere yemek dağıttılar

Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso depremzedeler için harekete geçti
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler asrın felaketi olarak nitelendirilen felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kimi yardım kolisi hazırlıyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi de depremzedelere moral ziyaretinde bulunuyorlar. 

HALUK LEVENT PAYLAŞTI

Destek veren ünlüler arasında Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso da yerini aldı. AHBAP’ın Hatay’daki yardım çalışmalarına katılan ünlü isimler depremzedelere, yemek dağıttılar.

O anlar Haluk Levent'in Twitter hesabından paylaşıldı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
1
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
2
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
3
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
4
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
5
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
6
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
7
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Aldığı ceza yüzünden intihar etmek istedi
﻿Aldığı ceza yüzünden intihar etmek istedi
﻿Aldığı ceza yüzünden intihar etmek istedi
﻿Real Sociedad rüya gibi başladı. Kabus gibi bitirdi
﻿Real Sociedad rüya gibi başladı. Kabus gibi bitirdi
﻿Real Sociedad rüya gibi başladı. Kabus gibi bitirdi
﻿ Ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
﻿ Ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
﻿ Ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.