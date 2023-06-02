Gizem Karaca’nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni butonu çöktü

İzmir’deki lüks evi ile gündeme gelen Gizem Karaca deniz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu tekneden paylaşım yaptı. Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Gizem Karaca iddialı tarzıyla büyüledi.

Gizem Karaca’nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni butonu çöktü

Editör: Ersoy ÖZDEM

En son Özür Dilerim filminde Oğuzhan Koç ile başrolü paylaşan Gizem Karaca sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile büyük beğeni toplayan ünlü isim bikinili pozlarını paylaştı.

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Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi dizilerde rol alan Gizem Karaca pozlarına "Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk" notunu düştü.

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30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri "Eve düşen yıldırım", "Çilli çörek", "Bu güzellik halis mi" yorumlarında bulundu.

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Fotoğrafları beğenenler arasında Rabia Soytürk ve İlayda Alişan da yer aldı.

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