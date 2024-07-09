Gizem Örge sevdasını haykırdı

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Gizem Örge sevdasını haykırdı

Milli Takım'ın Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gizem Örge'den flaş açıklama.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gizem Örge, çarpıcı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşme imzalayan Gizem Örge, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Sarı lacivert renklere gönül vermiş bir sporcu olarak her bir maçta tribünlerden yükselen o muazzam tezahüratları duymak, sahaya çıktığımda hissettiğim enerji ve tüm her şeye rağmen sımsıkı kenetlenmiş bir ailenin parçası olmak çok özel.

Birlikte gidecek çok yolumuz, kazanacak çok kupamız var.

Çünkü bizim sevdamız bitmez, bitmeyecek Fenerbahçe’m!"

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