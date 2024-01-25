Gizemli bakteri alarmı: Laboratuvar testlerinde tanımlanamadı

İngiltere'nin Canterbury kentinde yaşayan bir çoban, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastadan alınan kanı test eden doktorlar, enfeksiyonun nedeninin iki farklı bakteri türü olduğunu tespit etti.

Bakteri türlerinden biri bilinirken ikincisi ise geleneksel laboratuvar testleri ile tanımlanamadı.

Gizemli bakteriye isim koymak isteyen araştırmacılar, DNA dizilerini çok daha hızlı okuyabilen "nanopore sıralayıcı" adı verilen teknolojiyi kullandı.

Uluslararası Sistematik ve Evrimsel Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışma, hastanın toprakta yaygın olarak bulunan ve "Variovorax" adı verilen bir bakteri grubunun daha önce hiç rastlanmamış bir türüyle enfekte olduğunu gösterdi.

KOYUNLARDAN ENFEKTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yeni bakteri türü, hastanın kanını vücuda pompalayan en büyük arter olan aort damarında keşfedildi.

Hastanın, koyunlarını anti-parazit ilaçları ile beslerken eldiven kullanmadığı için enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Rapora göre çoban bin 500 koyunla ilgileniyordu ve kuzulama mevsimi sırasında "çevresel mikroplar için muhtemel bir giriş kapısı görevi gören" kronik dermatit (cilt tahrişi ve döküntü) geliştirmişti.

Araştırmacılar, hastanın isteği üzerine yeni bakteriye hastanın memleketi Canterbury'nin Latince adı, "Variovorax durovernensis" ismini verdi.