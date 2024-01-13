Gizemli bir şekilde ortaya çıkmıştı. Uzaylı mumyalarının sırrı çözüldü

Peru'nun başkenti Lima'daki havaalanında ekim ayında 'gizemli bir şekilde' ortaya çıkan bir çift 'uzaylı mumya' üzerinde yapılan araştırma, bunların 'tamamen dünya kökenli' olduğunu ortaya çıkardı.

Reuters'in haberine göre, 12 Ocak Cuma günü Lima'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılan bilimsel araştırmanın sonuçları, bulunan 'insansı oyuncak bebeklerin' hem insanlara hem de hayvanlara benzeyecek şekilde şekillendiğini gösterdi. Araştırma kapsamında Peru'nun Nazca bölgesine ait olduğu düşünülen ayrı bir üç parmaklı el de incelendi. Bilim insanlarına göre bu elde 'dünya dışı yaşam' ile herhangi bir bağlantı bulunamadı.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN UZAYLI MUMYALARI

Peru Adli Bilimler Enstitüsü'nden arkeolog Flavio Estrada basın toplantısında şunları söyledi: “Onlar dünya dışı değil. Bu gezegendeki hayvan kemiklerinin bugün kullanılan sentetik yapıştırıcıyla birleştirilmesiyle yapıldılar. Bu tamamen uydurma bir hikaye"

Geçen yılın ekim ayında, Lima'daki havaalanı çalışanları tarafından DHL kargo kutusunda geleneksel And kıyafetleri giymiş, görünüşte mumyalanmış iki figür bulunmuştu. Bazı medya kuruluşları bunların 'uzay' kökenli olabileceğini iddia etti.

Benzer uzunluktaki üç parmaklı mumyalar, bir ay önce Meksika Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda sergilenmiş, bunların 'uzaylı fosilleri' olabileceği iddiaları uzun süre ülke ve dünya gündemini meşgul etmişti. Pek çok uzman, 1000 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen bu kalıntıların büyük olasılıkla eski insan mumyalarından alınan parçaların birleştirilmesiyle oluşturulduğunu belirtti.

MEKSİKA'DAKİ UZAYLI CESETLERİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Meksikalı doktorlar, Mexico City'de, kongreye sunulan, insan olmadığı iddia edilen canlıların kalıntıları üzerinde çeşitli laboratuvar çalışmaları gerçekleştirdi. Donanma Sekreteri Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Jose de Jesus Zalce Benitez'e göre yapılan çalışmalar, iddiaların aksine cesetlerin tek bir iskelete ait olduğunu ve bir araya getirilmediğini gösterdi.

Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan `cesetlerin` dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edildi. Ancak birçok bilim insanına göre bunlar tamamen çürütülmüş iddialar ve suç teşkil eden gösterilerin bir parçası.

MEKSİKA KONGRESİ’NE SUNULAN UZAYLI OLDUKLARI İDDİA EDİLEN MUMYALAR GÜNDEME GELDİ

Maussan kalıntıları Meksika Kongresi'ne sunduğunda, bunlar anında uluslararası ilgi topladı. Cesetlerin yaklaşık bin yaşında olduğunu ve bilinen herhangi bir Dünya türüyle akraba olmadığını kanıtladığını iddia ettiği bilimsel analiz ve çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Alınan bilgiye göre, cesetler yaşlı görünüyor ve insanlarla aynı özellikleri paylaşıyor. Maussan bunların 2017 civarında Peru'da bulunduğunu iddia ediyor.

Ancak Peru'daki bilim insanları ve arkeologlar cesetleri saçmalık olarak değerlendirdi. Donanma Sekreterliği Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü`nden Jose De Jesus Zalce Benitez, "Kafatası, bağlantı ve süreklilik yapısı açısından boyunla örtüşüyor. Kafatasının iddia edildiği gibi bir araya getirildiğine dair hiçbir kanıt yok."