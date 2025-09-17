İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)'in, bir araya getirdiği uluslararası bilim insanı ekibi, kara deliklerin oluşumu ve fonksiyonları üzerine yaptığı araştırmaların detaylarını paylaştı.

Gelişmiş gözlem teknikleri ve simülasyonlarla elde edilen veriler, evrenin bu en gizemli yapılarına dair yeni teorilerin kapısını araladı.

Projenin başındaki isimlerden Dr. Evelyn Reed, "Klasik kara delik teorileri, evrenin genişlemesi ve enerji dağılımı gibi bazı temel kozmolojik sorulara tam yanıt veremiyordu" ifadesini kullandı.

Reed, "Yaptığımız son çalışmalarda, bir kara deliğin sadece kütleçekimiyle değil, aynı zamanda etrafındaki dokuyu da 'şekillendirerek' varlığını sürdürdüğü yönünde bulgulara ulaştık" sözlerini kullandı.

Bu teori, bir kara deliğin, uzay-zaman sürekliliğindeki bir "düğüm" gibi davrandığını öne sürdü.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) astrofizikçi Dr. Marcus Thorne, konuya dair görüşlerini, "Geleneksel olarak, kara deliklerin her şeyi yuttuğu ve yok ettiği düşünülüyordu. Ancak CERN'den gelen yeni veriler, onların aslında galaksilerin oluşumu ve gelişimi için kritik öneme sahip 'enerji merkezleri' olabileceğini gösterdi" diyerek ifade etti.

Dr. Thorne, bu keşfin, "Evrenin kuantum fiziğiyle nasıl etkileşime girdiğini anlamamızda devrim niteliğinde bir adım," olduğunu belirtti. Bulguların, galaksi merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin, sanıldığı gibi yutucu değil, aksine etraflarındaki yıldız sistemlerinin dinamiklerini yönlendiren yapılar olduğu teorisini güçlendirdiği kaydedildi.

Bilim dünyası, bu yeni yaklaşımın ışığında, kara deliklere dair yapılan tüm araştırmaları yeniden değerlendirmeye aldı. Yeni bulguların, evrenin genişlemesi, karanlık enerji ve karanlık madde gibi çözülememiş diğer kozmolojik sorulara da ışık tutabileceği tahmin edildi. Bu araştırmanın detaylı sonuçlarının önümüzdeki aylarda bilimsel dergilerde yayınlanması bekleniyor.