Gizemli hastalığın vurduğu okul süresiz kapatıldı.95 kız öğrenci hastanelik oldu

Öğrencilerin bacakları felç oldu ve yürüyemediler. Okul, hastalığın araştırılması ve önlemlerin alınması için süresiz kapatıldı.

Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı

Nairobi’nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa’nın Eregi Kız Lisesi’nde 95 öğrenci rahatsızlandı. Bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, yaptığı basın açıklamasında, öğrencilerin bacaklarının felç olduğunu ve çoğunun yürüyemez hale geldiğini söyledi. Okoth, öğrencilerin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Okul Süresiz Kapatıldı

Olaydan sonra okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından okul süresiz kapatıldı. Okul yetkilileri, hastalığa neyin neden olduğunun araştırılmasından ve gerekli önlemlerin alınmasından sonra öğrencilerin okula devam edebileceğini açıkladı.

Hastalığın Nedeni Araştırılıyor

Hastalığın belirlenmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındığını belirten hastane yetkilileri, kan örneklerinin Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi. Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediği ancak ağır sıtma olabileceği tahmin edildiği ifade edildi.