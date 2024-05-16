Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray

Tam bir saray...Hem de elektrikli...
Otomobil dünyasının ikonik markası Rolls-Royce'un Spectre'si yakında Türkiye yollarında olacak.
Rolls-Royce’un yeni sanat eseri elektrikli Rolls-Royce Spectre'nin fiyatını duyunca, İstanbul'da kaç tane ev alırız diyeceksiniz.
Rolls-Royce Spectre çevreye de duyarlı. Lüks otomobil zenginlerin gözdesi oldu.
Spectre'nin boş ağırlığı 2890 kg...Aracın uzunluğu 5,5 metreye yakın. Genişliği ise iki metrenin üzerinde
Hava akışını iyileştirmek amacıyla Rolls-Royce, kutsal Spirit of Ecstasy’i Spectre için yeniden tasarladı.
Lüks otomobilde 102 kWh batarya bulunuyor. 22 kW şarj cihazında sıfırdan yüzde 100’e kadar 5 saat 30 dakikada şarj oluyor.
Tarihteki en aerodinamik Rolls-Royce 0,25’lik Cd ile 520 km’lik WLTP menzilini duyuruyor.
Lüks otomobil devi Rolls-Royce'un ilk seri üretim elektrikli modeli Spectre, Türkiye'de 29 milyon TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu.
yüzde 60'lık ÖTV oranına rağmen, bu ultra lüks elektrikli otomobil şimdiden 15 adet sipariş alarak büyük bir başarıya imza attı.