Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray

Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Çağlar Çağatay
Otomotiv dünyasının en klasiği Rolls-Royce...İş insanlarının ikonik markası...Ünlü markanın elektrikli otomobil Rolls-Royce Spectre Türkiye'de..Spectre'ye 15 Türk'ten sipariş geldi. Fiyatı vay be dedittirecek cinsten...
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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 1

Tam bir saray...Hem de elektrikli...

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 2

Otomobil dünyasının ikonik markası Rolls-Royce'un Spectre'si yakında Türkiye yollarında olacak.

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 3

Rolls-Royce’un yeni sanat eseri elektrikli Rolls-Royce Spectre'nin fiyatını duyunca, İstanbul'da kaç tane ev alırız diyeceksiniz.

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 4

Rolls-Royce Spectre çevreye de duyarlı. Lüks otomobil zenginlerin gözdesi oldu.

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 5

Spectre'nin boş ağırlığı 2890 kg...Aracın uzunluğu 5,5 metreye yakın. Genişliği ise iki metrenin üzerinde

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 6

Hava akışını iyileştirmek amacıyla Rolls-Royce, kutsal Spirit of Ecstasy’i Spectre için yeniden tasarladı.

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 7

Lüks otomobilde 102 kWh batarya bulunuyor. 22 kW şarj cihazında sıfırdan yüzde 100’e kadar 5 saat 30 dakikada şarj oluyor.

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 8

Tarihteki en aerodinamik Rolls-Royce 0,25’lik Cd ile 520 km’lik WLTP menzilini duyuruyor.

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 9

Lüks otomobil devi Rolls-Royce'un ilk seri üretim elektrikli modeli Spectre, Türkiye'de 29 milyon TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu.

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 10

yüzde 60'lık ÖTV oranına rağmen, bu ultra lüks elektrikli otomobil şimdiden 15 adet sipariş alarak büyük bir başarıya imza attı.

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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 11
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Gizemli otomobil 15Türk'ten sipariş. Elektrikli saray 12
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