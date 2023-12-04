Gizemli virüs Çin ve Hindistan'dan sonra Avrupa'da da görüldü

Daily Star'da yer alan habere göre, Çin’de son dönemde görülen ve hastanelerin dolup taşmasına sebep olan gizemli virüsün Avrupa’ya da geldiği ve insanları hasta ettiği resmi olarak tespit edildi.

Çin'i etkisi altına alan gizemli virüs, Çin ve Hindistan’ı vurduktan sonra Avrupa’yı da vurdu. Virüsün Avrupa’ya taşındığı resmi olarak tespit edildi.

Kovid benzeri Pnömoni virüsü Çin'de haftalardır kaosa neden olurken dünya yeni bir salgının yolda olabileceği korkusuyla yüksek alarma geçiyor.

Çin ile birlikte Hindistan da yayılan gizemli virüse temkinli davranırken, harekete geçtikleri ve 2019 benzeri hazırlıklar yaptıkları görüldü.

Solunum hastalıklarında büyük bir artış Çin'i vururken hastaneye kaldırılan vakalardaki büyük artışın ardından Pekin’deki hastanelerin gizemli virüs sebebiyle dolduğu açıklandı.