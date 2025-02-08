Gizli aşk hayatını ortaya çıkaran ilginç tesadüf. Aklının ucundan bile geçmiyordu

İzmir’de boşanma sürecinde gizli bir aşk ilişkisi ortaya çıktı. Genç kadın, yıllardır eşinin birlikte yaşadığı sevgilisinin ve iki çocuğunun varlığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

İzmir’de yaşayan A.B. isimli genç kadın, eşi Akın B.’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çift, başlangıçta anlaşmalı boşanmayı kabul etti ancak iş insanı Akın B., genç kadının taleplerine yanaşmayınca dava çekişmeli boşanmaya dönüştü. Ancak, dava sürecinde yaşanan ilginç bir tesadüf, gizli bir aşk ilişkisini ortaya çıkardı.

Boşanma davası sırasında A.B., avukatları aracılığıyla eşinin nüfus kayıtlarını inceledi. İşte tam bu noktada, yıllardır birlikte olduğu eşinin başka bir kadından iki çocuğu olduğunu ve Kumsal isimli bu kadının, Akın B.’nin sevgilisi olduğunu öğrendi. Bu gerçekle yüzleşen genç kadın, büyük bir şok yaşadı. Eşinin kendisinden yıllarca gizlediği bu ilişki, boşanma davasını daha da karmaşık hale getirdi.

Ancak, bu durum çapkın iş insanı Akın B.’yi köşeye sıkıştırdı. Gizli ilişkisi ve iki çocuğunun ortaya çıkmasının ardından, iş insanı şartları kabul etmek zorunda kaldı ve yeniden anlaşmalı boşanma sürecini kabul etti. Sonuç olarak, çiftin boşanma davası sona erdi ve A.B. tüm taleplerini kabul ettirerek boşanmayı başarıyla tamamladı.