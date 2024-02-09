‘Gizli belge’ soruşturmasında Biden'a 'iyi hal' takdiri: Hafızası zayıf

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan ‘gizli belgelere’ ilişkin yürütülen soruşturmanın raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Hur, raporunda Biden'ın elindeki gizli belgeleri isteyerek tuttuğunu, ancak soruşturmanın başından itibaren savcılık ekibiyle iş birliği yaptığını belirtti.

Biden'ın soruşturma sürecindeki "iyi haline" atıf yapan Özel Yetkili Savcı, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." ifadeleri yer aldı.

Raporda, ABD Başkanı’nın küçük oğlu Beau Biden'ın ölüm tarihini tam olarak hatırlayamadığına da yer verildi.

Her ne kadar suçlama yöneltilmemiş olmasına rağmen raporun, Biden’ın hafızasının başkanlık yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

Trump'la ilgili dava süreci ise halen devam ediyor.

BIDEN’IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin 2 Kasım 2022'de kişisel ofisinde bulunduğunu söylemişti.

Sauber, "kilitli bir dolapta" olduğunu kaydettiği belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Başkan Biden ise ofisinden gizli belgeler çıkmasında "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtmişti.

21 Ocak'ta ise Biden’in başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha ortaya çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili savcı Robert Hur'u atamıştı.