‘Gizli belge’ soruşturmasında Biden'a 'iyi hal' takdiri: Hafızası zayıf

Kaynak: AA
‘Gizli belge’ soruşturmasında Biden'a 'iyi hal' takdiri: Hafızası zayıf
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki iş birliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle suçlamada bulunmayacağını açıkladı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan ‘gizli belgelere’ ilişkin yürütülen soruşturmanın raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Hur, raporunda Biden'ın elindeki gizli belgeleri isteyerek tuttuğunu, ancak soruşturmanın başından itibaren savcılık ekibiyle iş birliği yaptığını belirtti.

Biden'ın soruşturma sürecindeki "iyi haline" atıf yapan Özel Yetkili Savcı, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." ifadeleri yer aldı.

Raporda, ABD Başkanı’nın küçük oğlu Beau Biden'ın ölüm tarihini tam olarak hatırlayamadığına da yer verildi.

Her ne kadar suçlama yöneltilmemiş olmasına rağmen raporun, Biden’ın hafızasının başkanlık yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

Trump'la ilgili dava süreci ise halen devam ediyor.

BIDEN’IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin 2 Kasım 2022'de kişisel ofisinde bulunduğunu söylemişti.

Sauber, "kilitli bir dolapta" olduğunu kaydettiği belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Başkan Biden ise ofisinden gizli belgeler çıkmasında "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtmişti.

21 Ocak'ta ise Biden’in başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha ortaya çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili savcı Robert Hur'u atamıştı.

Son Haberler
ABD Başkanı Joe Biden: Açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı Dünya
ABD Başkanı Joe Biden: Açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı
İnsülin direnci ile savaşan soğan çeşitleri hangileri Sağlık
İnsülin direnci ile savaşan soğan çeşitleri hangileri
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi açıklandı. Seri başı takımlar belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi açıklandı. Seri başı takımlar belli oldu
Başka metrobüsün çarptığı metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti Yaşam
Başka metrobüsün çarptığı metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti
Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı Spor
Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı
Pilocarpus Jaborandi bitkisi ne işe yarar Şifalı Bitkiler
Pilocarpus Jaborandi bitkisi ne işe yarar