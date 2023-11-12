Gizli saldırıda sır perdesi aralandı. ABD basınına sızdı

Milliyet'in haberine göre; Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana geldi. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlattı. Kremlin ise kendi boru hattına sabotaj düzenlemenin “aptalca” ve “tahmin edilebilir” olduğunu savundu ve "sızıntı olan bölgenin ABD istihbaratının kontrolünde olduğunu" iddia ederek sorumlunun ABD olabileceğini ima etti. Rus basınında sabotajın arkasında ABD'nin olduğu iddiaları ve "yeni dünya savaşı" olasılıkları tartışıldı.

'PATLAMALAR OLDU'

Sismoloji uzmanları, sızıntıların ortaya çıkmasından önce su altında patlamalar olduğunu bildirdi. İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi’nden Bjorn Lund “Bunların patlama olduğuna şüphe yok” dedi. Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’nden Mike Fulwood da, sızıntılara çok büyük ihtimalle sabotajın neden olduğunu söyledi. Fulwood BBC’ye yaptığı açıklamada “Su altındaki bir boru hattında sızıntı nadir görülür. 18 saat içinde 3 sızıntıysa büyük bir tesadüf” dedi.

ABD BASINI GİZLİ PLANI YAZDI

Washington Post gazetesine konuşan ve istihbarat yetkilileri Kuzey Akım Boru hattına düzenlenen saldırının arkasında Ukraynalı bir subayın olduğunu söyledi. Ukrayna'nın özel harekât kuvvetlerinde görev yapan 48 yaşındaki madalyalı Albay Roman Chervinsky Washington Post'a göre bu saldırının koordinatörüydü. Altı kişilik bir ekip ve yelkenli gemiyle boruların bulunduğu bölgeye patlayıcılar yerleştiren Ukraynalılar Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattını havaya uçurdu, kış yaklaşırken 4 ana borudan yalnızca biri sağlam bırakıldı. İsmini vermeyen yetkililere göre Albay Chervinsky bu saldırıyı tek başına planlamadı ve kendisinden de üst rütbedeki askerlerden emir aldı.

OPERASYONLARIN KİLİT İSMİ

Chervinsky bu saldırıdan önce 2020'de Rusya'nın Wagner paralı asker grubu savaşçılarını Belarus'a çekmeyi ve onları yakalamak için Ukrayna'dan emir aldı. Chervinsky, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçı liderleri öldürmek ve Rusya'nın Malezya Havayolları'na ait 17 sefer sayılı uçağın düşürülmesindeki rolünü doğrulayabilecek "bir tanığı kaçırmak" için operasyonları "planladığını ve uyguladığını" söyledi.

CIA RAPORU SIZDI

CIA üyesi Jack Teixeira tarafından sızdırıldığı iddia edilen bir istibarat raporuna göre boru hattına yapılan saldırı Başkan Zelenskiy'den habersiz olarak gerçekleştirildi. ABD'li yetkililer zaman zaman Ukraynalı istihbarat ve askeri yetkilileri, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşını tırmandırmaya kışkırtma riski taşıyan saldırılar düzenlemekten dolayı özel olarak azarladılar. Ancak Washington'un tedirginliği Kiev'i her zaman caydırmadı.