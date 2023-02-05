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Gladyatör 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Ridley Scott'un 2000'de çektiği ve başrolde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı, gişe rekorları kıran 'Gladyatör'ün devam filminin seneye vizyona gireceği duyuruldu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 05:44
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Gladyatör 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Gladyatör 2’nin vizyon tarihi belli oldu
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Paramount Pictures, yönetmen Ridley Scott’ın 2000 tarihli ‘Gladyatör‘ filminin devamının 22 Kasım 2024’te vizyona gireceğini duyurdu.

Filmin başrolü için ‘Normal People’ dizisiyle büyük bir çıkış yapan ve ‘Aftersun’la Oscar’a aday olan İrlandalı oyuncu Paul Mescal’la görüşüldüğü açıklandı.

İsmi henüz belli olmayan filmin yapımcılığını da Ridley Scott yapacak; senaryoyu David Scarpa yazıyor.

RUSSELL CROWE’UN OĞLU PAUL MESCAL

Bundan 22 yıl önce vizyona giren orijinal ‘Gladyatör‘de başrolü Russell Crowe oynamıştı. Crowe, kendisini köleliğe zorlayan Commodus’tan (Joaquin Phoenix) intikam almaya ant içerek Romalı asker Maximus Decimus Meridius’u canlandırmıştı.

Maximus filmin sonunda öldüğü için, devam filminde Maximus’un sevgilisi Lucilla’dan (Connie Nielsen) oğlu Lucius’un hikayesini izleyeceğiz.

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