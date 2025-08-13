Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Anadolu’nun gizli hazinelerinden Kibyra, Roma Dönemi yapıları ve zengin tarihiyle arkeoloji tutkunlarını cezbediyor. Helenistik dönemden Osmanlı’ya uzanan geçmişiyle öne çıkan kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2016’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Kibyra, odeonu, Medusa mozaiği ve anıtsal çeşmesiyle tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Burdur’un Gölhisar ilçesinin yüksek tepesinde konumlanan kent, antik mimarisi ve Gölhisar Ovası’na hâkim manzarasıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Kibyra Antik Kenti’nde 12-13 Ağustos’ta gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, muhteşem bir görsel şölen oluşturdu ve bu anlar fotoğraflarla ölümsüzleşti.