Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Burdur’un Gölhisar ilçesinde “gladyatörler şehri” olarak anılan Kibyra Antik Kenti, Perseid meteor yağmuruyla büyüleyici bir görsel şölene ev sahipliği yaptı.

Anadolu’nun gizli hazinelerinden Kibyra, Roma Dönemi yapıları ve zengin tarihiyle arkeoloji tutkunlarını cezbediyor. Helenistik dönemden Osmanlı’ya uzanan geçmişiyle öne çıkan kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2016’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Kibyra, odeonu, Medusa mozaiği ve anıtsal çeşmesiyle tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Burdur’un Gölhisar ilçesinin yüksek tepesinde konumlanan kent, antik mimarisi ve Gölhisar Ovası’na hâkim manzarasıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Kibyra Antik Kenti’nde 12-13 Ağustos’ta gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, muhteşem bir görsel şölen oluşturdu ve bu anlar fotoğraflarla ölümsüzleşti.

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Gladyatörler şehri Kibyra’da görsel şölen: Perseid meteor yağmuru büyüledi!

Son Haberler
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Şehir eşkıyalarına darbe! 13 kişi yakalandı
Şehir eşkıyalarına darbe! 13 kişi yakalandı
Başakşehir'den ayrıldı Polonya'ya gitti
Başakşehir'den ayrıldı Polonya'ya gitti