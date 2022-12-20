Zararlı yazılım yeniden aktif oldu. Bir sene önce 'tehlike sona erdi' denilmişti

Siber güvenlik uzmanları, TLS sertifika kayıtları, blockchain işlemlerinin yanı sıra tersine mühendislik uygulanarak Glupteba adlı zararlı yazılımların yeni örneklerini bulduklarını açıkladılar.

Kötü amaçlı yazılımın bahar aylarından bu yana etkin olduğu tespit edilirken yine büyük bir projenin parçası olabileceği aktarıldı.

Zararlı yazılım olan Glupteba’nın asıl amacının, mümkün olduğu kadar çok cihaza bulaşmak ve bunları bir botnet oluşturmak için kullanmak olduğu ifade edildi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Botnet’ler genellikle kripto madenciliği operasyonları, DDoS saldırıları ve çevrimiçi olarak bazı kötü amaçlı kişilere hizmet olarak kiralanmak için kullanılabildiği ifade edildi.

Bitcoin blok zincirindeki işlemlerin herkese açık olması bu zararlı yazılımın işlemleri takip edilebilmesini kolaylaştırabilir hale getirdi. Yapılan işlemler analiz edilerek her bir adresin veya işlemin arkasında kimin olduğu bulabileceğini ifade etti.

