Vücutta çeşitli nedenlerle glutatyon üretimi azalabilir veya tükenebilir, bu da glutatyon eksikliğine yol açabilir. Peki, glutatyon nedir? Glutatyon görevleri neler?

GLUTATYON NEDİR?

Glutatyon, bir tripeptit olup vücutta doğal olarak bulunan bir antioksidandır. Tripeptit, üç amino asidin (glutamik asit, sistein ve glisin) birleşiminden oluşur. Glutatyon, hücrelerin oksidatif stresle mücadele etmesine ve serbest radikalleri nötralize etmesine yardımcı olan önemli bir antioksidan rolü oynar.

GLUTATYON GÖREVLERİ NELER?

Glutatyonun ana görevleri şunlardır:

Antioksidan Etki:

Glutatyon, hücrelerde oluşan serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresi azaltır. Bu, hücre zararını ve yaşlanma süreçlerini önlemede önemlidir.

Bağışıklık Sistemi Desteği:

Glutatyon, bağışıklık sistemi hücrelerinin etkinliğini artırarak enfeksiyonlara karşı savunmada rol oynar.

Detoksifikasyon:

Glutatyon, vücuttaki toksinleri temizleyen bir detoksifikasyon ajanı olarak işlev görür. Karaciğerde toksinleri bağlama ve atma süreçlerine katılır.

DNA Onarımı:

Glutatyon, hücre içinde DNA onarım mekanizmalarına katılarak genetik materyalin bütünlüğünü korur.

Glutatyon seviyeleri, yaşlanma, çevresel faktörler, beslenme ve genetik faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı besinlerde ve takviyelerde glutatyon bulunsa da, bu maddenin vücut tarafından direk alımı sınırlıdır, çoğunlukla vücut sistein üretimi aracılığıyla glutatyon sentezini gerçekleştirir.