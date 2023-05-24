Göbek marula zam geldi. Çiğköfteciler isyanda. Nasıl eğleniyor muyuz Türkiye?

60 TL civarı olan göbek marul fiyatları 120 lira olunca Çiğköfteciler Esnaf Sanatkârlar Derneği Başkanı isyan etti.

Göbek marula zam geldi. Çiğköfteciler isyanda. Nasıl eğleniyor muyuz Türkiye?

Seçime 4 gün kala zamlar yağmaya devam ediyor. Zamlar karşısında vatandaşın beli de bükülüyor. Kırmızı et, domates, patates, çay, benzin derken göbek marula da zam geldi. Alımı gücü düşen vatandaş ve esnaf da isyan ediyor.

Kasası 60 lira olan göbek marul fiyatı, 120 lira olunca İstanbul Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sanatkârlar Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın, fiyatlara tepki gösterdi.

Güzelaydın, marul fiyatına gelen zamlara ilişkin "Bunu durduracak bir mekanizma yok mu" dedi.

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”TÜM YETKİLİLERİ BU TÜR FAHİŞ FİYATLARIN DURDURULMASI İÇİN GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

TELE1’de yer alan bilgilere göre, Güzelaydın şunları söyledi:

“Kışın ortasında bile kasası 50 – 60 lira aralığında olan göbek fiyatları, sezonu olan bu yaz ayında tam da seçim haftası nasıl ve kimler tarafından 100 ile 120 lira arasına yükseltildi? Bu yüzde yüzlük zammı kim ne ile izah edebilir? Bunu durduracak bir mekanizma yok mu?

Türkiye’de 150 binden fazla satış noktası bulunan, genellikle öğrenci ve dar gelirli vatandaşlarımıza hitap eden sektörümüz bu tür fahiş fiyatlarla zor duruma düşürülmek istendiğini söyleyen Güzelaydın, yetkililere seslenerek ”Tüm yetkilileri bu tür fahiş fiyatların durdurulması için göreve davet ediyoruz” dedi.

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