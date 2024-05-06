Göbek Reis'in kazancı dudak uçuklattı. Meğer göbeğinde servet yatıyormuş

Sosyal medyada 'Skibidi Bop' şarkısıyla yaptığı göbek dansıyla gündem olan Yasin Cengiz, dünya geneline de yayıldı.

33 yaşındaki Yasin Cengiz, bazen restoran tanıtımında bazen de organizasyonlarda sahne alıyor. Sosyal medyada, Cengiz'in bu tanıtımlarda aldığı ücretin 100 bin dolar para kazandığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN

Cengiz, CZN Burak ve diğer birçok ünlü isimlerle çektiği videolarla fenomen bir isme dönüşürken, yakaladığı network sayesinde ise kazancına kazanç katıyor.

SERVETİNİ KATLAMAYA DEVAM EDİYOR

Cengiz'in gelirinin 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu, servetinin ise 1 milyon civarına (32 milyon TL) ulaştığı iddia ediliyor.

Cengiz'in şu an için TikTok'ta 12.5 milyon, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

YASİN CENGİZ KİMDİR?

Tarlada çalıştığı sırada çektiği göbek dansı videoları ile ünlenen Yasin Cengiz, sosyal medya fenomeni haline geldi.

Dansıyla ünü dünyaya yayılan Cengiz, Azerbaycan'dan Dubai'ye kadar gezmediği ülke kalmadı. Yasin Cengiz, restoran ve organizasyon açılışlarına katılarak meşhur dansını yaptı.

Cengiz, Biser King'in "Dom Dom Yes Yes" isimli parçasında göbek şovu yapan Cengiz, büyük kitlelere ulaştı.