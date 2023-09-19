Göbeklitepe’de yüzde 350 zam. Tarihin başladığı yer de ekonomik krizden etkilendi

Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin 100 lira olan giriş ücreti 450 liraya yükseltildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Göbeklitepe’de yüzde 350 zam. Tarihin başladığı yer de ekonomik krizden etkilendi

Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik şehirlerinin başında Şanlıurfa geliyor.

EKONOMİK KRİZDEN ETKİLENMEYEN YER KALMADI

Birçok bölgesi ile tarihe ışık tutan kentte, özellikle 12 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Göbeklitepe ören yerinin giriş ücretine zam geldi.

YÜZDE 350 ZAM

Daha önce 100 lira olan giriş ücreti yapılan zamla birlikte 450 liraya yükseldi. Müze Kart ise aynı fiyattan 60 Liradan satılmaya devam ediyor.

gobeklitepe.jpgGÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa’ya 15 km uzaklıkta olan arkeolojik site üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan Göbeklitepe günümüzden tam 12.000 yıl önce inşa edilmiş. İnsanlık tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden düşünmemizi sağlayacak, yerleşik tarih anlayışını ve bilgilerini değiştirip, dinler tarihini sorgulatacak, bir kısmımızın varlığından haberi dahi olmadığı bir arkeolojik çalışma 1995 yılından beri Urfa Göbeklitepe’de devam ediyor. İnşası Milattan önce 10.000 yılına uzanan Göbeklitepe tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor.

Göbeklitepe İngiltere’de bulunan Stonehenge’den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski. Ayrıca yerleşik hayata geçişi temsil eden kültür bitkisi buğdayın atasına da Göbeklitepe eteklerinde rastlanmıştır. İnşa edildikten 1000 yıl sonra üstleri insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu tapınaklar yeniden gün ışığına çıkıyor.

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