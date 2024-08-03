Göbeklitepe’den de eski 14 bin 500 yıllık mezar bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Göbeklitepe’den de eski 14 bin 500 yıllık mezar bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'ndeki Direkli Mağarası'nda yürütülen kazılarda 14 bin 500 yıllık bir dikdörtgen mezar keşfedildi. Tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan ve tarihin akışını değiştiren Göbeklitepe’nin ise 12 bin yıllık olduğu belirtiliyor.

2007 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında, bu yıl dördüncü mezar bulundu.

Kazıların başkanı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk mezarın 2009'da, ikinci mezarın 2019'da ve üçüncü mezarın ise 2023 kazı sezonunda ortaya çıkarıldığını belirtti.

Erek, Direkli Mağarası'ndaki önemli bulguların başında mezarların geldiğini vurgulayarak, önceki yıllarda yapılan Karbon 14 analizleriyle 12 bin 540 yıl öncesine tarihlenen tabakalara ulaştıklarını ifade etti. Bu yılki kazılarda ise 11'inci arkeolojik seviyede olduklarını ve buldukları mezarın yaklaşık 14 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Erek, yeni bulunan mezarın fiziksel olarak daha önceki üç mezardan farklı olduğunu ve köşegenli dikdörtgen şeklinde düzenlendiğini açıkladı. Daha önceki mezarlar genellikle yuvarlak veya oval biçimde iken, bu yılki mezar dikdörtgen yapıda ve sırt üstü gömü şeklinde tasarlandı. Mezarın çevresi, 90 derecelik açılarla dizilmiş dikdörtgen taşlarla çevrilmiş.

Arkeologlar, kazı sürecinde oldukça titiz davranarak, milimetrik bir hassasiyetle çalışıyor ve her bulguyu ayrıntılı şekilde kayıt altına alıyor. Bu titizlik, bulunan her materyalin sağlam birer kanıt olarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Erek, bu yılki keşfin, bu döneme ait mezar yapıları hakkında önemli bilgiler sunduğunu ve bölgedeki kültürel değişimleri anlamak açısından değerli olduğunu sözlerine ekledi.

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