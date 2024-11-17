Göbeklitepe'ye turist yağdı

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve kültür turizminin önemli merkezleri arasında yer alan tarihi ören yerine yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor. İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yoğunluk oluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile özel firmalar yoğunluğun yaşandığı ören yerine ek otobüs seferleri gerçekleştirdi. Göbeklitepe'yi ara tatilde günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Dairesel ören yerinde, 1 buçuk metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki devasa taş sütunları gören ziyaretçiler, 12 bin yıl önce teknolojik araçlardan yoksun insanların yapmış oldukları eserler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ören yerini ziyaret eden ziyaretçiler, herkesin görmesi gerektiğini belirtti. Alanı gezen ilk ve ortaokul öğrencileri ise tarihi yerinde görmenin mutluluğunu yaşadı.