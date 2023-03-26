26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göç İdaresi Başkanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2023'te toplam 24 bin 287 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 08:39
Takip Et

Göç İdaresi Başkanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı
+
Aa
-

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 17- 23 Mart tarihlerinde 2 bin 527 kaçak göçmenin yakalandığını bildirilirken, 2023'te ise toplam 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edildiği aktarıldı.

Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre; 17- 23 Mart tarihleri arasında, 2 bin 527 kaçak göçmen yakalandı ve yakalanan kaçakların 2 bin 18'i sınır dışı edildi. 2023'te ise toplam 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, 17 bin 194 yabancının sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
2
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
4
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
5
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
6
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
7
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.