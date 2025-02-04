Göç İdaresi Başkanlığına 560 sözleşmeli personel alınacak

Kaynak: İHA
Göç İdaresi Başkanlığına 560 sözleşmeli personel alınacak

Göç İdaresi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla merkez teşkilatında 96, taşra teşkilatlarında ise 464 olmak üzere toplamda 560 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Başvuracak adayların, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinden herhangi birinden 65 ve üzeri puan almaları gerektiği belirtildi. Adaylar için sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, göç idaresinin resmi sitesi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi yapılacak.

DETAYLARA RESMİ GAZETE'DEN ULAŞILABİLECEK

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili diğer detaylara, Resmi Gazete’de yayımlanan ilandan ulaşılabileceği bildirildi.

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