Göçmen kaçakçılarına operasyon: 32 Afgan yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 32 Afgan yakalandı

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, düzensiz göçmenlere yönelik kent genelindeki uygulamaları sürüyor.

AFGANİSTAN UYRUKLU 32 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, Akyazı uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Doğubayazıt'tan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen tırın dorsesinde yapılan kontrolde, yurda yasadışı yollarla girdikleri öğrenilen, Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, araç sürücüsü S.C. ile yanındaki H.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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