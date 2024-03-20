Göçmen kaçakçılığına polis engeli

Alınan bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Ankara yolu üzerinde sıkı çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Kırşehir'de benzin istasyonunda durdurulan minibüste 11 düzensiz göçmenin yanı sıra göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ç.P, C.B, ve E.D. de yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin 6 bin TL karşılığında Malatya-Ankara arasında pazarlık yaparak taşıma yaptığı öğrenildi. Şüpheliler Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.