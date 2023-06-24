Göçmen kuşlar istanbul'u terk ediyor

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi, İstanbul yönüne ise yolun bomboş olduğu görüldü.

Göçmen kuşlar istanbul'u terk ediyor

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarparken, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi görüldü.

İBB’nin yol durumu haritasına göre, bayram tatili için yola çıkanlardan sonra İstanbul’da trafik yüzde 30’larda seyrediyor.

Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi. Ancak D-100 kara yolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu’nda trafik kilitlenmiş durumdayken İstanbul yönünün ise boş kaldığı görülüyor.

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