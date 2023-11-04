Göçmen taciri, Efeler'de takside yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde yunus ekipleri, şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurdu. Yapılan incelemede takside hakkında Didim İlamat ve İnfaz Bürosunca göçmen kaçakçılığı suçundan 14 yıl hapis cezası ile aranan N.K. isimli şahsın bulunduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.