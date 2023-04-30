Göçmen teknesine saldırı: 4 yaşındaki kız öldü

Editör: Özge Ceren Çimen

Akdeniz'de göçmenlerin ölümle sonuçlanan İtalya yolculuğuna bir yenisi daha eklendi. Tunus'tan ayrılan, 7 metrelik demir teknenin motorunu çalmak isteyen Tunuslu bir balıkçı teknesinin mürettebatının, 34 kişiyle birlikte içinde bulunduğu küçük tekneye saldırması sonucu 4 yaşındaki küçük kız denize düşerek boğuldu.

Özellikle Tunus'tan İtalya'ya geçişlerin yoğun olduğu bölgede yaşanan olayda balıkçı teknesinin mürettebatı göçmenleri taşıyan tekneye saldırdı. Saldırı sonucu 4 yaşındaki kız denize düşerek boğuldu. Küçük kızın cesedine ulaşılırken, 3 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmen teknesinde 7'si çocuk, 13'ü kadın toplam 46 kişinin olduğu açıklandı.