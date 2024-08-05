Göçmenler İngiltere'yi karıştırdı. Sokağa çıkın çağrısı yapıldı

İngiltere’de göçmen karşıtı protestolar arttı. Son birkaç gündür yaşanan şiddet olaylarının Taylor Swift temalı bir etkinlikte üç kızın bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle başladığı iddia edildi.

Rotherham kasabasında geçtiğimiz gün sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin kaldığı bir otelin önünde toplanan protestocular oteli ateşe vermeye çalıştı.

SOKAĞA ÇIKIN ÇAĞRISI

Ülke tansiyon giderek artarken sosyal medya kullanıcıları, hesaplarından insanların sokaklara çıkması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Göçmen karşıtı protestolarda "Artık hoş karşılanmıyorsunuz" ve "def edin onları" diye sloganlar da atılıyor.

Birçok kasaba ve şehirde göçmen karşıtı göstericiler ile karşıt göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

EYLEMLER ARTTI, ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Protestolar da polis memurları da saldırıya uğradı ve yaralandı. Eylemlerle ilgili çok sayıda tutuklamanın da olacağı aktarıldı.

Ayrıca protestolar Liverpool, Nottingham, Sunderland ve başkent Londra'ya da sıçradı.

Bristol kentinde de aşırı sağcı ve karşıt görüşlüler çatıştı. Taraflar birbirine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

BAŞBAKAN: MÜSAADE ETMEYİZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkedeki olaylar hakkında, "Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz." dedi.

PROTESTOLARDAN GÖRÜNTÜLER: