Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

Amasya’da su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı. CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz’de katıldığı cenaze töreninde gözyaşları hakim olamadı.

Dün, Amasya merkeze bağlı Uygur köyünde vatandaşların kendi özel arazisinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında saat 16.50'de göçük meydana geldi. Göçükte Aytekin Er (56) ve Sezgin Eser (34) toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısları canlı kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı.

Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

Ekiplerin iş makinesi yardımı ile yaptığı çalışma sonucunda iki vatandaşın yan yana cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

2 çocuk babası Er ile 1 çocuğu bulunan Eser için Uygur Köyü Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Vatandaşlar, kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de katıldı. Vali Bakan, ailelerin acısını paylaşarak başsağlığı diledi.

Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

Göçükte hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları içinde uğurlandı

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