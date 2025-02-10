GoDaddy, yapay zeka aracı Airo'yu tanıttı

Web sitesi alan adı ve barındırma hizmetleri sağlayıcısı GoDaddy, yapay zeka alanındaki yeniliklere Airo adlı aracıyla katıldı. 1997 yılında kurulan ve dünya çapında 62 milyondan fazla kayıtlı alan adına sahip olan GoDaddy, özellikle küçük işletmelerin dijital dünyada varlık göstermesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Airo, alan adı, e-posta, web sitesi ve pazarlama kampanyalarını saniyeler içinde oluşturma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu özellikler, bütçe ve teknik bilgi sınırlamaları olan küçük işletmeler için büyük avantaj sağlıyor.

Airo'nun tanıtımı, 9 Şubat 2025'te New Orleans'taki Caesars Superdome'da gerçekleşen Super Bowl LIX sırasında yapıldı. Reklamda, Emmy ödüllerine iki kez aday gösterilen aktör Walton Goggins rol aldı. Goggins, kendi iş fikri olan "goggle glasses" (koruyucu gözlük) markasını Airo sayesinde hayata geçirdiğini göstererek, aracın pratikliğini vurguladı.

GoDaddy'nin CEO'su Aman Bhutani, Airo'nun küçük işletme sahiplerine çevrimiçi varlıklarını hızla oluşturmaları için tasarlandığını belirtti. Bhutani, "GoDaddy Airo'yu, girişimcilerin yapay zeka destekli iş ortağı olarak hizmet vermesi için oluşturduk, böylece onlar en iyi yaptıkları işe odaklanabilirler." dedi.

Airo, yeni bir GoDaddy alan adı satın alındığında ücretsiz olarak sunuluyor. Platform, kullanıcılarına özel bir e-posta adresi, profesyonel logo tasarımı, yapay zeka tarafından oluşturulan web sitesi ve pazarlama kampanyaları gibi hizmetler sağlıyor. Ayrıca, sosyal medya gönderileri ve e-posta kampanyaları oluşturma, sonuçları analiz etme ve içgörüler sunma gibi özelliklere de sahip.

GoDaddy'nin araştırmasına göre, küçük işletme sahipleri yapay zeka kullanarak yılda ortalama 4.000 dolar ve 300 saat tasarruf etmeyi bekliyor. Ancak, sadece %26'sı şu anda işlerinde yapay zeka kullanıyor. Airo, bu süreci kolaylaştırarak daha fazla işletmenin yapay zekadan faydalanmasını sağlamayı hedefliyor.

Super Bowl reklamları genellikle yüksek maliyetli ve geniş kitlelere ulaşan etkinliklerdir. GoDaddy, 2005'ten 2017'ye kadar Super Bowl reklamlarıyla tanınmıştı ve 2025'te sekiz yıllık bir aradan sonra yeniden bu platformda yer aldı.

Airo'nun tanıtımı, küçük işletme sahiplerine dijital dünyada hızlı ve etkili bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Ancak, her yapay zeka aracında olduğu gibi, Airo'nun da bir araç olduğunu unutmamak önemli. İşletme sahipleri, bu tür araçları kullanırken kendi markalarının benzersizliğini ve pazarın dinamiklerini göz önünde bulundurarak stratejilerini şekillendirmelidir.