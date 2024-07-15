Gofretten çikolotaya kekten bisküviye kadar tüm ürünlere dev zam. Tarih belli oldu

Çocuklu aileleri zor durumda bırakacak bir zam haberi geldi. Çocukların vazgeçilmez ürünleri arasında gösterilen çikolatadan keke, bisküviden oflete kadar tüm abur cubur diye tarif edilen ürünleri zam geliyor.

Türkiye'nin önde gelen abur cubur üreticilerinden Ülker ve Eti atıştırmalık ürünlere zam yapılacağını duyurdu.

Üretici firmalardan gelen açıklama doğrultusunda Ülker 26 Temmuz tarihinde eti ise 17 Temmuz tarihinde birçok ürüne zam yapacak. Yapılacak zam miktarının yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişiklik göstereceği belirtildi.

Zam haberini duyan bir vatandaş "Artık çocukları markete götürmeme dönemi başlayacak. Olmayan parayla hangi ürünü alacağım. Çocuk alamadığım ürün için ağlamaya başlayacak. Ben de 'Bir çocuğuma bir gofret bile alamıyorum' diyerek sinir harbi yaşayacağım. Sonra kendimi kaybedeceğim tokadı basacağım. Götürmemek en iyisi" dedi.

Yapılan zamları haklı gördüğünü söyleyen bir vatandaş da "Fabrikalar ne yapacaktı. Biz alalım diye zararına mı satacaktı. Yok öyle bir şey. Bizim alım gücümüz düşük. Devlet bizim alım gücümüzü yükseltmeli ama nasıl? Benim 2 çocuğum var. Onlar isteyecek ben alamayacağım. Vicdansız biri değilim. Ama o gofrete verecek parayla ekmek alır yeriz" diye konuştu.