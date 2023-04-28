Gökçeada'da mızrakla vurdu. Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, Kaleköy açıklarında mızrakla kılıç balığı avcılığı sırasında, yaklaşık 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı vurdu.

Gökçeada'da mızrakla vurdu. Gören gözlerine inanamadı

İHA'nın haberine göre, Gökçeada'da balıkçı İlker Özdemir, kılıç balığı avcılığı için 12 metrelik ‘Kızıl Elma’ isimli teknesiyle dün denize açıldı. Kaleköy açıklarında mızrakla kılıç balığı avcılığı yaptığı sırada bir balık vuran ve ilk önce kılıç balığı sanan Özdemir, balığı güverteye çıkarmak için yaklaşık 40 dakika uğraştı.

Sonunda balığı teknenin güvertesine çıkaran Özdemir, balığın kılıç balığı olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Özdemir, kılıç balığı yerine yaklaşık 2 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı vurdu. Özdemir, mızrakla vurduğu Merlin'in, avlanma ve güverteye çıkarılma anlarını ise saniye saniye kamerayla kayıt altına aldı.

Her yıl Nisan ve Haziran aylarında mızrakla kılıç balığı avcılığı yaptığını belirten İlker Özdemir, “Dün de kılıç balığı avcılığı için ava çıktık. Bu balıkları dürbünle görüyoruz. Dün de dürbünümüze bir kılıç balığı takıldı. Üzerine gittik ve kılıç balığını vurduk. 40 dakika mücadele ettik. Bu hayvanlar dünyanın en hızlı hayvanları, balığı yakalamak için mücadele ettik" dedi.

"40 dakika sonra balığı güverteye aldık" diyen İlker Özdemir "Fakat kılıç balığı olmadığını fark ettik. Araştırmalarımız sonucu bu hayvanın Merlin balığı olduğunu öğrendik ve yaklaşık 50 kiloydu. 2 metrelik bir hayvandı. 50 kiloluk bir balıktı. Güney Amerika sahillerinde yaşayan bir balık. Kuzey Ege'de ilk defa görüldüğünü düşünüyoruz ve bu balığı vurduk. Dediğim gibi kılıç balığı diye vurduk. Biz de şaşkınız. Yine ilk bize rast geldi” diye konuştu.

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