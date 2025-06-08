Gökçek'in kanalında skandal! 'Uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de sunuculuk iki çalışan hakkında uyuşturucu kullanımı ve fuhuş suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet dilekçesi üzerine başlatıldı.

Şikayet dilekçesinde, daha önce bir iş insanıyla para karşılığında yemek yediklerine dair çıkan haberlerin de yer aldığı belirtildi. Bu haberleri yapan kişi hakkında sunucuların şikayetçi olduğu ve ifadeye çağrıldıkları öğrenildi.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Savcılığın, soruşturma hakkında Beyaz TV'ye bilgi vermesinin ardından, sunucuların işlerine son verildiği iddia ediliyor.

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