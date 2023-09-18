Gökdeniz attı Bodrum kazandı

TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor deplasmanda 2-0 kazandı.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller 9. dakikada Rajko Rotman (K.K) ve 90+5'te Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bodrumspor puanını 10'a yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.
Bodrumspor önümüzdeki hafta Altay'a konuk olurken, Sakaryaspor da zorlu Çorum FK deplasmanına gidecek
TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor deplasmanda 2-0 kazandı.