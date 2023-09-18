Gökdeniz attı Bodrum kazandı

TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor deplasmanda 2-0 kazandı.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller 9. dakikada Rajko Rotman (K.K) ve 90+5'te Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bodrumspor puanını 10'a yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.

Bodrumspor önümüzdeki hafta Altay'a konuk olurken, Sakaryaspor da zorlu Çorum FK deplasmanına gidecek