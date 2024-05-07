Bahar’ın neden yayınlanmayacağı belli oldu. Başrol oyuncusu Demet Evgar açıkladı

Bahar dizisinin yapım ekibi, dizinin yeni bölümünün yayın tarihinde bir erteleme olduğunu bildirdi.

Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar, yeni bölümün neden yayınlanmayacağını açıkladı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her hafta Salı günleri seyircisiyle buluşuyor.

Ancak, bu hafta seyircilerin merakla beklediği yeni bölüm, çekimlerin tamamlanamaması sebebiyle yayınlanamayacak.

Yapım ekibinin açıklamasına göre, 7 Mayıs Salı günü yayınlanması planlanan bölüm ertelendi.

Başrol oyuncusu Demet Evgar, sosyal medya üzerinden yaptığı bir video paylaşımında, dizinin yeni bölümünün, kadrodaki bir oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle tamamlanamadığını ifade etti.

Evgar’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bahar'ın sevgili seyircileri, sizin de biraz hayal kırıklı içinde olduğunuzu anlıyorum, yorumlarınızdan. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü paylaşmak için can atıyoruz. O hafta çok büyük heyecan duyuyoruz, en az sizin kadar. Ama çok uzun sürelerde yapılan diziler olduğu için Türkiye'de maalesef bütün diziler için geçer tabii ki. Belirli bir kalitede yapmaya çalıştığında da işte haftanın 6 günü 15 saat, 16 saatlere varan zamanlarda çalışılıyor setlerde. Ve bazen küçük aksaklıklar bir sonraki bölümü sizinle buluşmasını engelleyebiliyor. Çok önemli değil ama bir arkadaşımızın böyle küçük bir rahatsızlığı sonucu oyuncu arkadaşlarımızdan bir hafta rötarla buluşacağız.”