Bisikletli canını hiçe saydı kamyonun dibinden gitti

Kaynak: İHA
Bisikletli canını hiçe saydı kamyonun dibinden gitti
İstanbul Bayrampaşa’da bir bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Bisiklet sürücüsünün kamyonun arkasında çok yakın mesafede bulunması dikkat çekti.

Canını hiçe sayarak bisikletliyle otoyola çıkan şahıs, seyir halindeki hafriyat kamyonunun peşine takılarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Bisikletlinin yaptığı tehlikeli yolculuk bir başka sürücü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün bisiklet sürücüsünü bir yandan kayda alırken, bir yandan da "Hal yolunda tehlikeli yolculuk, öndeki kamyon frene bassa arkadaki bisikletlinin amel defteri kapanacak ama haberi yok. Yani otobanda olacak iş değil" dediği duyuluyor.

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