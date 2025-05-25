Gökdeniz Karadeniz'e Rusya'dan büyük onur!

Kaynak: DHA
Gökdeniz Karadeniz'e Rusya'dan büyük onur!

Eski futbolcu Gökdeniz Karadeniz'e bir dönem formasını giydiği Rubin Kazan'dan büyük bir jest yapıldı. Rus ekibi, Karadeniz'in ismini tribününe verdi.

2008 yılında Türkiye’den ayrılarak Rubin Kazan formasını giymeye başlayan Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl boyunca hem kulübe hem de şehir halkına unutulmaz başarılar yaşattı. Rubin forması altında iki kez Rusya Premier Ligi şampiyonluğu (2008, 2009), bir kez Rusya Kupası (2012) ve iki kez Rusya Süper Kupası (2010, 2012) kazanan Karadeniz, sahadaki liderliği, disiplini ve karakteriyle Rus futbolseverlerin de gönlünde taht kurdu.

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Tören sırasında duygusal anlar yaşayan Gökdeniz Karadeniz, “Beni bu onura layık gören herkese teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İnşallah Rubin daha da büyük başarılara imza atar. Bu başarılar sadece bir kişiye değil, takım olarak hepimize ait” sözleriyle hem kulübüne hem de taraftarlara minnettarlığını dile getirdi.

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