Gökhan Akkan kaleyi bırakmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Akkan kaleyi bırakmadı

Rizespor iç transferde bir imza daha attırdı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, sözleşmesi sona eren kalecimiz Gökhan Akkan ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Takımımızın Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini bir yıl daha yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Kalecimiz Gökhan Akkan’a yeniden 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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