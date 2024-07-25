Gökhan Akkan kaleyi bırakmadı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, sözleşmesi sona eren kalecimiz Gökhan Akkan ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Takımımızın Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini bir yıl daha yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Kalecimiz Gökhan Akkan’a yeniden 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.