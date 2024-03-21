Gökhan Gönül yeşil sahalara geri döndü. Yeni adresi şaşırttı

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Gökhan Gönül, teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giydikten sonra Çaykur Rizespor’da oynayan ve 1 Temmuz 2023’te futbolu bırakan Gönül, 3 Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve üç Süper Kupa zaferiyle dolu bir kariyere sahip.

39 yaşındaki eski futbolcu, şimdi teknik direktörlük görevine geçiş yapıyor.

Gökhan Gönül; teknik direktörlüğünü Levent Sürme'nin yaptığı Türkiye U21 Milli Takımı’nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

A Milli Takım’da 66 kez ter döken Gönül, bu maçlarda bir gol atarken sekiz de asist kaydetti.