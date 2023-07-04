Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 36 karşılaşma sonucunda 20 galibiyet 9 beraberlik 7 mağlubiyet alarak topladığı 69 puanla ligi 4. Sırada bitirerek Avrupa Konferans Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanan Adana Demirspor’da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER BÜYÜK KAPTAN

Adana Demirspor sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki futbolcu Gökhan İnler’in takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şey için teşekkürler Büyük Kaptan" ifadelerine yer verdi.

"ASLA PİŞMANLIK DUYMADIM"

Adana’dan ayrılışı hakkında bir açıklama yapan Gökhan İnler ise Adana Demirspor camiasına şu sözlerle veda etti;

"Kıymetli Adana Demirspor taraftarları, dostlarım, kardeşlerim ve şehrimizin değerli büyükleri…



Bugüne dek hayatımda her zaman benim için değerli projeler, aidiyet duygusu ve tutkusu yüksek şehirler ile camialar ön planda oldu.



Şükürler olsun ki bugüne dek tercihlerimden asla pişmanlık duymadım. 2020 yılının Eylül ayında attığım imzaysa hayatımda yeni bir başlangıç demekti.



3 yıl boyunca güzel şehrimiz Adana’da asla unutamayacağım günler yaşadım ve harika anılar biriktirdim. Burada tarifsiz dostluklar edindim. Hepsinden daha da öte gururla kaptanlığını yaptığım Adana Demirspor ile önce Süper Lig’e yükseldik ve ardından Avrupa hayalimizi gerçekleştirdik.



Ben bu şehri çok sevdim…

Ben Adana Demirspor’u çok sevdim…

Ben Mavi Şimşekler’i çok ama çok sevdim…



Şimdi benim için sizinle bir süreliğine vedalaşma vakti ! Bir süreliğine diyorum çünkü ben Adana Demirspor’a veda etmiyorum. Gelecekte birlikte yaşayacağımız o kadar güzel günlerimiz olacak ki bir gün 'YENİDEN BULUŞACAĞIZ MAVİ ŞİMŞEKLER !'



Kendimi fiziksel ve mental olarak çok iyi durumda hissediyorum. Bu sebeple üst seviyede futbol oynamaya devam edeceğim.



Adana Demirspor’da oynamamda, kaptanlık yapmamda ve hedeflerimi gerçekleştirmemde her daim destek veren Başkanımız Sayın Murat Sancak ile Sayın Metin Korkmaz’a yürekten teşekkür ederim.



Ben hem şehrimiz, hem de kulübümüz Adana Demirspor ile bağlarımı asla koparmayacağım ve bizim birliğimiz, beraberliğimiz daima devam edecek.



Sizi asla unutmayacağım vefakâr, cefakar ve yürekli Mavi Şimşekler… HAKKINIZI HELAL EDİN"