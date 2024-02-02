Organize suç örgütüne yönelik operasyon. 13 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Organize suç örgütüne yönelik operasyon. 13 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’de yapılan KAFES-34 operasyonlarında elebaşı Gökhan Kuş olan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında, Balıkesir’de gerçekleştirilen Kafes-34 isimli operasyonda, elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şahsın yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, söz konusu paylaşımda, “Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekânlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi” ifadelerini kullandı.

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Aynı zamanda, gerçekleştirilen operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeye el konulduğunu söyleyen Yerlikaya, polis ekiplerini de tebrik etti.

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