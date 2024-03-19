Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı daha ortaya çıktı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine yönelik tartışmalar devam ederken, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı.

Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydı dün gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın ulaştığı yeni ses kaydında Zan ile ilk ses kaydında yer alan Turgay Kocakaya arasındaki konuşma bulunuyor.

Görüşme esnasında Gökhan Zan, Kocakaya'yı 'ihanet'le suçlayarak Hatay'a çağırıyor.

Kocakaya, olaylardan sonra Gökhan Zan'la konuşmasını kayda alırken, Kocakaya'yı ihanetle suçlayan Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel'le görüştüğünü öne sürdü.

Kocakaya, iddiaya reddederken, Hatay'a geleceğini ve Gökhan Zan'ın yanında olacağını belirtti.

Gökhan Zan iddialara yönelik olarak 'kumpas' açıklamasında bulunurken, iddiaları 3 haftadır bildiğini öne sürdü.

GÖRÜŞME 10 MART'TAN ÖNCE

Gazeteci İsmail Saymaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk dinlediğimiz ve Gökhan Zan'ın montaj olduğunu söylediği konuşma elden ele yayılmış ve Gökhan Zan bunu dinlemişti. Ve daha sonra Turgay Kocakaya'yı aramış. 'Sen bana ihanet' ettin diyor. Ben bunu 1 numaraya ilettim diyor. 1 numaradan kastı siyasetçi veya bürokrat değil. Herhalde Hatay çevresinde bilinen kriminal bir şey. Bu konuşmasında 10 Mart'tan sonra Lütfü Savaş patlayacak ifadesini kullanıyor. Bu herhalde Lütfü Savaş ile ilgili bir skandal olacak diyor, yanlış anlaşılmasın. Bu tarih önemli, çünkü 10 Mart'tan önce yapılmış bu konuşma, onu anlıyoruz.

Aslında Gökhan Zan kendisine atfedilen ses kayıtlarının varlığını biliyordu, 10 Mart'tan önce biliyordu, buna rağmen savcılık yoluna başvurmayı düşünmemiş. Kendisine yapıldığını söylediği şantajla ilgili suç duyurusunda bulunmamış. Daha başka yöntemlere başvurmuş. Bu konuşmada kumpas ifadelerini kullanıyor ama 'Umrumda değil, benim yüzde 10 oyun artar' gibi ifadeler var. İlk konuşmayı kaydeden kişi, bu konuşmayı da kaydetmiş."

ZAN'DAN İKİNCİ SES KAYDINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gökhan Zan, kendisine ait olduğu iddia edilen ve Turgay Kocakaya'yı ihanetle suçladığı ikinci ses kaydına ilişkin açıklamada bulundu.

Zan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, hakkımda ileri sürülen asılsız idddiaalar hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve adli süreç başlatıldı. Suç duyurusu sırasında Adli Tıp ilgili İhtisas Kurulu tarafından ivedilikle kriminal inceleme yapılmasını da talep etmiş bulunmaktayız. Temennimiz seçimden önce bu incelemenin tamamlanması ve tüm halkımızın gerçekleri görerek sandığa gidebilmeleridir. Adli makamların bu konuya özel bir hassasiyet göstermesini beklemekteyim. Yapılacak inceleme sonucunda hakikat ortaya çıkacak, hakkımda oynanan bu oyun tarihe de kara leke olarak geçecektir. Ben bu toprakların çocuğu olarak halkımızdan yalnızca, sahte dolduruşlara gelerek yargısız infazda bulunmamalarını, gerçeği iş işten geçmeden farketmelerini temenni ediyorum."