16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatay'ın sesi olan Gökhan Zan Fatih Terim'e teşekkür ederek açıkladı

Hatay'ın sesi olan Gökhan Zan Fatih Terim'e teşekkür ederek açıkladı

Depremde ağlayarak tüm Türkiye'ye Hatay'ın durumunu anlatan Gökhan Zan kendisine en çok destek olan kişiyi açıkladı. "Fatih Terim'e minnettarım diyen Zan'ın bu ifadesinin ardından duygusal anlar yaşandı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:06
Takip Et

Gökhan Zan'dan Fatih Terim'e teşekkür

Hatay'ın sesi olan Gökhan Zan Fatih Terim'e teşekkür ederek açıkladı
+
Aa
-

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan defalarca A milli takımımızın formasını giyen Gökhan Zan, devlet yetkililerinden sivil toplum kuruluşlarına spor adamlarından gönüllü ekiplere herkese teşekkür ederek destekleri için minnettar olduğunu dile getirdi.

Gökhan en başta Fatih Terim'e teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı: "Tüm devlet yetkililerimizden tüm sivil toplum kuruluşlarından arayan soran kim varsa Allah razı olsun. En çok yanımda duran isim Fatih Terim. Biz burada onlardan güç alıyoruz. Biz depremzedeyiz burada duş bile alamıyoruz su yok.

"ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Gönüllülerden buraya gelenlerden hepsinden Allah razı olsun. Gönüllü hayırsever arayan soran ne kadar arkadaşımız varsa hepsinin ellerinden öpüyorum."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.