Hatay'ın sesi olan Gökhan Zan Fatih Terim'e teşekkür ederek açıkladı

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan defalarca A milli takımımızın formasını giyen Gökhan Zan, devlet yetkililerinden sivil toplum kuruluşlarına spor adamlarından gönüllü ekiplere herkese teşekkür ederek destekleri için minnettar olduğunu dile getirdi.

Gökhan en başta Fatih Terim'e teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı: "Tüm devlet yetkililerimizden tüm sivil toplum kuruluşlarından arayan soran kim varsa Allah razı olsun. En çok yanımda duran isim Fatih Terim. Biz burada onlardan güç alıyoruz. Biz depremzedeyiz burada duş bile alamıyoruz su yok.

"ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Gönüllülerden buraya gelenlerden hepsinden Allah razı olsun. Gönüllü hayırsever arayan soran ne kadar arkadaşımız varsa hepsinin ellerinden öpüyorum."

